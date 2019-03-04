В Азербайджане обнародованы результаты мониторинга в связи с "птичьим гриппом"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело с 25 февраля по 1 марта на территории страны мониторинги в связи с высокопатогенным "птичьим гриппом".

Как сообщили Report в агентстве, в рамках мониторингов не было обнаружено птиц с наличием признаков болезни или гибели птиц по причине названной болезни.

В ходе мониторингов был проведен осмотр на Абшеронском полуострове, в национальных парках и заповедниках в Шабранском, Лянкяранском и Агджабединском районах, водно-болотных угодьях, а также на прибрежных территориях республики, собраны эпизоотологические материалы. Патологические материалы 48 голов диких птиц и образцы крови 240 голов домашней птицы из семейных хозяйств, расположенных в названных районах, были обследованы в Центральной ветеринарной лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана.

О результатах обследований образцов общественности сообщат подробную информацию.