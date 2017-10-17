Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы основные причины материнской смертности.

Как сообщает Report, выступивший на пресс-конференции в Бакинском оздоровительном центре заведующий отделом Реаниматологии-анестезиологии Родильного отделения Центра Рауф Ярадан-Гулиев сказал, что основная причина материнской смертности связана с кровотечениями, гипертензией, в том числе тяжелой преэклампсией, эклампсией, HELLP-синдромом, сепсисом и эмболией.

По его словам, материнской смертью считается смерть, произошедшая в период беременности, во время родов и спустя 42 дней после родов: "В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в день регистрируется 1600 материнских смертей, в году более 500000 случаев. В развитых странах материнская смертность относительно меньше".

Он отметил, что в Азербайджане за 2015 год зарегистрировано 24 случая материнской смертности, в 2016 году - 22 случая: "С 2014 года и до сих пор в Бакинском оздоровительном центре была проведена 2101 анестезия. 1966 или 93% из них акушерские операции. 82% анестезий, проведенных в отделении анестезии, пришлись на регионарную анестезию, 18% - на эндотрахеальную".