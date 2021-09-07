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Обнародованы исключительные случаи для вакцинирования подростков в Азербайджане

Обнародованы исключительные случаи для вакцинирования подростков в Азербайджане В Азербайджане обнародованы условия введения 16-18-летним подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19.
Здоровье
7 сентября 2021 г. 10:59
Обнародованы исключительные случаи для вакцинирования подростков в Азербайджане

В Азербайджане обнародованы условия введения 16-18-летним подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19.

Как передает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения.

В информации сообщается, что к подросткам, вакцинируемым в исключительных случаях, относятся страдающие от хронических заболеваний и получающие образование за границей.

Решение было принято научно-медицинским комитетом Министерства здравоохранения Азербайджана и научным комитетом TƏBİB с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране. Решение основывается на официальных разрешениях Европейского агентства лекарственных средств, Администрации США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов на применение вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) на подростках.

В Азербайджане для вакцинации подростков (возрастная группа 16-18 лет) одобрен препарат mRNT Pfizer (Comirnaty). Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.

Перед приходом в центр необходимо занять онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса, выбрав услугу "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на сайте randevu.its.gov.az.

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Версия на английском языке Azerbaijan unveils exceptional cases for vaccination of teenagers 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeniyetmələrə vaksin vurulmasının şərtləri açıqlanıb

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