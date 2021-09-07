Обнародованы исключительные случаи для вакцинирования подростков в Азербайджане

В Азербайджане обнародованы условия введения 16-18-летним подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19.

В Азербайджане обнародованы условия введения 16-18-летним подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19.

Как передает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения.

В информации сообщается, что к подросткам, вакцинируемым в исключительных случаях, относятся страдающие от хронических заболеваний и получающие образование за границей.

Решение было принято научно-медицинским комитетом Министерства здравоохранения Азербайджана и научным комитетом TƏBİB с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране. Решение основывается на официальных разрешениях Европейского агентства лекарственных средств, Администрации США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов на применение вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) на подростках.

В Азербайджане для вакцинации подростков (возрастная группа 16-18 лет) одобрен препарат mRNT Pfizer (Comirnaty). Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.