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    Обнародованы имена лиц, освобожденных из-под завалов рухнувшего универмага в Баку

    Больные госпитализированы

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародованы имена лиц, освобожденных из-под завалов рухнувшего универмага в Баку.

    Как сообщили Report в городской клинической больнице №3, куда были доставлены раненые, это Эльшад Абдуллаев и Бахруз Мамедов. Обеим поставлен диагноз сдавливания таза, и они находятся в больнице. 

    Отметим, что случай произошел в старом универмаге, расположенном на территории Сураханского района. Согласно информации, крыша универмага не выдержала тяжести снега.

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