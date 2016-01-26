Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародованы имена лиц, освобожденных из-под завалов рухнувшего универмага в Баку.

Как сообщили Report в городской клинической больнице №3, куда были доставлены раненые, это Эльшад Абдуллаев и Бахруз Мамедов. Обеим поставлен диагноз сдавливания таза, и они находятся в больнице.

Отметим, что случай произошел в старом универмаге, расположенном на территории Сураханского района. Согласно информации, крыша универмага не выдержала тяжести снега.