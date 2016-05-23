Обнародовано количество вакцинированных в этом году в Азербайджане детей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ За четыре месяца этого года в стране от туберкулеза (вакцина BCG) привито 96,9%, гепатита B (вакцина HepB) - 98,8%, полиомиелита (вакцина OPV0) - 97% детей.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник отдела иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Гюльафет Азадалиева.

По ее словам, пятивалентной вакциной (GDTHibHepB3) против коклюша, дифтерии, тетануса привито 95,1%, вакциной OPV3 - 96,5%, вакциной против пневомококка (Pk) - 95% детей до 1 года.

Г.Азадалиева напомнила, что с начала применения в феврале этого года инактивированной полиовакцины привито 85% детей по всей стране.

Представитель центра отметила, что в течение недели иммунизации в стране вакциной BCG привито 326, вакциной GDT против коклюша, дифтерии и тетануса - 1 439, вакциной DT против дифтерии и тетануса - 1 356, вакциной OPV против полиомиелита - 4 145 детей: "В то же время иммунизация от краснухи и эпидемического паротита с помощью вакцины QPM охватила 2 718 детей, от гепатита вакциной HepB - 175 детей, пятивалентной вакциной GDTHibHepB - 3 100 детей, десятивалентной пневмококковой конъюгированной вакциной - 2 555 детей, витамином А - 1 712 детей. В то же время вакцинация против кори и краснухи проведена 119 взрослым".

Главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев отметил, что на сегодняшний день в стране не наблюдается недостатка в вакцинах: "Азербайджан входит в первую десятку стран по вакцинации. В стране вакцинация проводится за счет государства. В настоящее время в Азербайджане дети прививаются от 11 болезней".