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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 человек.
Здоровье
2 мая 2022 г. 18:52
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 0, третьей - 1, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 0.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 670, из них первую дозу вакцины получили 5 340 336, две дозы - 4 840 600, бустерную дозу - 3 232 352 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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