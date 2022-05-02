Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 0, третьей - 1, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 0.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 670, из них первую дозу вакцины получили 5 340 336, две дозы - 4 840 600, бустерную дозу - 3 232 352 человека.