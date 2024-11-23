Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС

10:45

За январь-октябрь текущего года за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане проведено около 3 500 операций дискэктомии (частичного или полного удаления межпозвоночного диска, оказывающего давление на нервные корешки).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по ОМС.

Согласно информации, операции проводились в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также имеющих контракт с Госагентством.