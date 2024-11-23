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Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС

Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС 10:45
Здоровье
23 ноября 2024 г. 11:03
Обнародовано число операций дискэктомии, выполненных за счет ОМС

За январь-октябрь текущего года за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане проведено около 3 500 операций дискэктомии (частичного или полного удаления межпозвоночного диска, оказывающего давление на нервные корешки).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по ОМС.

Согласно информации, операции проводились в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также имеющих контракт с Госагентством.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta hesabına icra olunan diskektomiya əməliyyatlarının sayı açıqlanıb

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