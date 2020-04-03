Обнародовано число лиц зараженных коронавирусом в Баку, Сумгайыте и на Абшероне

Было объявлено число заразившихся коронавирусом на Абшеронском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на Koronainfo.az, в Баку инфицировано 149 человек (40,2%).

Отмечается, что большинство из них - из Ясамальского (27), Бинагадинского (23), Насиминского (23) и Наримановского (19) районов столицы.

Коронавирус был также зарегистрирован в Хатаинском (13), Сабаильском (10), Гарадагском (9), Сабунчинском (7), Сураханском (5), Хазарском (3), Пираллахинском (2) и Низаминском (2) районах столицы.

В то же время в Баку зарегистрировано еще 6 случаев заражения. Однако их регистрация выясняется.

Кроме того, 7 случаев коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Сумгайыте и 9 в Абшеронском районе.

На данный момент в стране зафиксировано 443 факта заражения коронавирусом, из них 32 человека излечились, 5 человек скончались, лечение 406 продолжается в больницах спецрежима.