Обнародовано число больных, получающих лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии министерства здравоохранения за год помощь оказана примерно 9 000 больным.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор института Вагиф Вердиев.

По его словам, свыше 7000 человек получили амбулаторное, 1900 человек - стационарное лечение: "За год в институте произведено порядка 1500 операций".

В,Вердиев отметил, что клиника института состоит из 200 койко-мест, 7 операционных: "Здесь работают 417 человек. 51 из них являются научными сотрудниками, 1 - заслуженный деятель науки, один - заслуженный врач, 3 профессора, 7 докторов наук, 16 докторов философии".