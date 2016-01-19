​Обнародована статистика заболеваний, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В прошлом году среди зарегистрированных в Азербайджане заболеваний преобладали болезни дыхательных путей, нервной системы, органов чувств, органов пищеварения, системы кровообращения, а также инфекционные и паразитарные болезни.

Как сообщает Report, об этом отмечается в распространенном Госкомстатом ежегодном отчете.

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года, в январе-ноябре 2015 года случаи заражения эпидемическим паротитом в стране сократились на 44,4%, вируса Гепатита А - 42,8%, шелудивостью - 35%, бешенством - 33,3%, скарлатиной - 31,7%, сибирской язвой - на 20%.

Случаи заражения острым полиомиелитом, туляремией, краснухой, синдромом врожденной краснухи, дифтерии, столбняка у новорожденных, кори, коклюша, малярии не зарегистрированы.

Кроме того, статистика больных педикулезом, бактериальной дизентерией, сифилисом, ВИЧ значительно возросла.