Обнародована статистика летальных исходов среди больных, поступивших в этом году во 2-ую детскую клиническую больницу

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "За этот год 3-4% больных, поступивших во 2-ую детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева, скончались".

Как сообщает Report, об этом сказал на прошедшей сегодня пресс-конференции главврач медицинского учреждения Азер Худиев.

По его словам, около 30% обращений поступают из районов: "Не получив желаемого результата от проведенного в районах лечения, люди обращаются к нам, когда их дети уже находятся в тяжелом состоянии. В этом случае летальный исход неизбежен. Сравнивая прошлогоднюю статистику, можно сказать, что она осталась неизменной и в этом году. В основном случаи летальных исходов наблюдаются у детей 3-4 лет. В 2016 году в клинику поступили 9 больных с ботулизмом. Несмотря на довольно высокий показатель летальных исходов от ботулизма, все поступившие больные были спасены".

А.Худиев также обнародовал статистику обращений, поступивших за 9 месяцев этого года: "В больницу поступило 26 000 больных. В прошлом году данный показатель составил 30 000. Из них 7 998 человек были приняты на стационарное лечение. В соответствии с профилем клиники, обращения были соматического и инфекционного профиля".