Обнародован график работы скорой неотложной помощи в праздничные дни

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) разъяснила, как будет организовано медицинское обслуживание населения в праздничные дни. Об этом сообщил Report главврач станции Мюрсал Гамидов, который отметил, что скорая помощь всегда работает в обычном режиме.

По его словам, в скорой помощи не бывает специальных режимов: "Это означает, что мы стараемся приехать по вызову как можно скорее, вне зависимости от места назначения и личности гражданина. Например, если на станции находятся 140 бригад, в течение дня все эти бригады выезжают по вызову".

Главврач отметил, что в праздничные дни и дни отдыха количество обращений может увеличиться: "Так, усиленный режим не для нас. Возможно, что это понятие относится к силовым структурам. Одним словом, скорая помощь ежедневно работает в одинаковом режиме и в любой момент готова к вызовам".

Рассказав о причинах роста количества обращений в праздничные дни, главврач заметил, что в эти дни не работают поликлиники и многие обращаются в скорую помощь.

М.Гамидов также напомнил, что азербайджанская кухня очень богатая, и призвал население быть внимательными к рациону в праздничные дни: "Я советую именно в эти дни придерживаться правильного режима питания. Особенно пожилые люди и дети должны отказаться от трудно перевариваемой пищи. У людей с желудочно-кишечными заболеваниями подобное питание может создать проблемы со здоровьем. Поэтому им следует отказаться от жирной пищи, меньше пить и не принимать большое количество еды одновременно. Особенно не рекомендуется принимать трудно перевариваемую пищу в вечерние часы. Если же приняли, следует запивать ее не водой, а горячим чаем или молочными продуктами. Кроме того, не рекомендуется есть после шести часов вечера. Если же вы поели, следует 1-2 часа прогуляться пешком. Следуя рекомендациям, каждый может сохранить свое здоровье".