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Novo Nordisk купила фармкомпанию Cardior за 1 млрд евро

Novo Nordisk купила фармкомпанию Cardior за 1 млрд евро Сегодня, 25 марта, датский производитель препаратов для снижения веса Novo Nordisk объявил о покупке немецкой фармкомпании Cardior Pharmaceuticals. Сделка должна быть закрыта во втором квартале, ее сумма превысит 1 млрд евро.
Здоровье
25 марта 2024 г. 17:44

Сегодня, 25 марта, датский производитель препаратов для снижения веса Novo Nordisk объявил о покупке немецкой фармкомпании Cardior Pharmaceuticals. Сделка должна быть закрыта во втором квартале, ее сумма превысит 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", Cardior разрабатывает и производит экспериментальные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Покупка Cardior поможет Novo Nordisk расширить сферу деятельности, сейчас датская компания занята в основном производством препаратов для лечения диабета и снижения веса Wegovy и Ozempic.

В феврале Novo Nordisk купила за 16,5 млрд доллара американскую компанию Catalent, специализирующуюся на фасовке и упаковке инъекционных лекарственных препаратов.

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