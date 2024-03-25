Novo Nordisk купила фармкомпанию Cardior за 1 млрд евро

Сегодня, 25 марта, датский производитель препаратов для снижения веса Novo Nordisk объявил о покупке немецкой фармкомпании Cardior Pharmaceuticals. Сделка должна быть закрыта во втором квартале, ее сумма превысит 1 млрд евро.

Сегодня, 25 марта, датский производитель препаратов для снижения веса Novo Nordisk объявил о покупке немецкой фармкомпании Cardior Pharmaceuticals. Сделка должна быть закрыта во втором квартале, ее сумма превысит 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", Cardior разрабатывает и производит экспериментальные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Покупка Cardior поможет Novo Nordisk расширить сферу деятельности, сейчас датская компания занята в основном производством препаратов для лечения диабета и снижения веса Wegovy и Ozempic.

В феврале Novo Nordisk купила за 16,5 млрд доллара американскую компанию Catalent, специализирующуюся на фасовке и упаковке инъекционных лекарственных препаратов.