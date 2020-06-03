Ученые выяснили, носители какой группы крови чаще заражаются COVID-19

Проанализировав генетические данные почти двух тысяч носителей коронавируса, ученые выяснили, что носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу нового типа (SARS-CoV-2) из-за особой мутации. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

"Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что у обладателей первой группы крови шансы заполучить COVID-19 действительно ниже, а второй – выше. Вероятно, дело в том, что связанные с ней мутации повышают свертываемость крови", – пишут ученые.

Ранее медики из Китая заметили, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, гипертонии или диабета, но и от группы крови. В частности, их наблюдения показали, что носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители Китая, а обладатели первой группы крови (O), наоборот, заражались коронавирусом на 30% реже.

Большой коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке выяснил генетическую подоплеку подобных различий. Они провели пока самый масштабный геномный анализ носителей коронавирусной инфекции.

Для ответа на этот вопрос генетики расшифровали геномы 1 980 жителей Испании и Италии, которые попали в семь разных больниц с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Исследователи сравнили наборы мутаций в их генах между собой, а также с тем, как подобные "опечатки" в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. В общей сложности медики и генетики изучили, как на вероятность развития и характер протекания COVID-19 влияют более 8,5 млн вариаций в структуре генов.

Оказалось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая – на девятой хромосоме. Первая повышала шансы на тяжелые формы коронавируснрой инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заразиться коронавирусом в 1,32 раза.