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Нидерланды выделили €3 млн на борьбу с оспой обезьян в Африке

Нидерланды выделили €3 млн на борьбу с оспой обезьян в Африке Правительство Нидерландов выделило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 3 млн евро на борьбу с оспой обезьян в африканских странах.
Здоровье
9 сентября 2024 г. 20:49
Нидерланды выделили €3 млн на борьбу с оспой обезьян в Африке

Правительство Нидерландов выделило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 3 млн евро на борьбу с оспой обезьян в африканских странах.

Как передает Report, решение принято министром внешней торговли и развития Ренетте Клевер, о чем сообщается на сайте правительства страны.

"Оспа обезьян распространяется в Африке все быстрее и быстрее. Сами вакцины важны, но также необходимо делать больше, чтобы они вводились людям, которые нуждаются в них больше всего. Мы поддерживаем план ВОЗ по организации кампаний вакцинации... и тем самым помогаем предотвратить дальнейшее распространение вируса", - подчеркнула Клевер.

Новая вспышка более заразного и патогенного варианта оспы обезьян была выявлена в ДР Конго и затем распространилась на соседние страны. На данный момент случаи заражения зафиксированы в более чем 10 африканских странах. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 14 августа объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения.

В августе ВОЗ завершила работу над планом по сдерживанию эпидемии оспы обезьян, который в том числе предполагает доставку вакцин, расширение возможностей для тестирования и обучение персонала.

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