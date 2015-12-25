Еще один нефтяник, пострадавший в результате аварии в месторождении "Гюнешли", выписан домой

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня выписан еще один нефтяник, пострадавший в результате аварии в месторождении "Гюнешли" и проходящий лечение в Центральной больнице нефтяников.

Об этом в заявлении Report сообщила пресс-секретарь больницы Айтен Фаталиева.

Она отметила, что нефтяник Ильтифат Шахбазов выписан сегодня домой на амбулаторное лечение: "В настоящее время в больнице продолжается лечение трех нефтяников - Гюндуза Алиева, Тельмана Аскерова и Эхтирама Меликова".

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человек. Тела 7 нефтяников переданы семьям, поиски 23 человек продолжаются.