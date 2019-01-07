Названы условия полного перехода на обязательное медстрахование

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Этот год в Азербайджане станет итоговым и решающим для перехода на обязательное медицинское страхование".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что очень важно принятие дополнений и внесение поправок в закон, который создаст широкую юридическую правовую базу для регулирования финансово-правовых и организационных отношений.

Председатель комитета добавил, что принятие дополнений и внесение поправок в закон "О медицинском страховании" очень значимо для реализации полного перехода на обязательное медицинское страхование в стране.

Напомним, что согласно изменению, внесенному в закон "О медицинском страховании", страховая сумма базовой части пакета услуг установлена в размере 29 манатов на человека за календарный год. Эти средства будут покрываться за счет госбюджета. Пакет дополнительных услуг для наемных работников предусмотрен в размере 4% от заработной платы, эта сумма будет выплачиваться по 2% работником и работодателем. Лица другой категории получат право на получение медицинской помощи в полном объеме в течение года, заплатив страховой взнос 120 манатов за календарный год.