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Названы три продукта, продлевающие жизнь

Названы три продукта, продлевающие жизнь Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи.
Здоровье
29 июня 2021 г. 02:49
Названы три продукта, продлевающие жизнь

Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи.

Как передает Report, об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам соведущего Дмитрия Шубина, перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте. Кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему, так как в них содержатся много полезных бактерий.

Долголетию также способствует употребление в пищу грецких орехов, которые, как рассказала Малышева, богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.

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