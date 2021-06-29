Названы три продукта, продлевающие жизнь

Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи.
Как передает Report, об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
По словам соведущего Дмитрия Шубина, перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте. Кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему, так как в них содержатся много полезных бактерий.
Долголетию также способствует употребление в пищу грецких орехов, которые, как рассказала Малышева, богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.