Названы три продукта, продлевающие жизнь

Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи.

Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи.

Как передает Report, об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам соведущего Дмитрия Шубина, перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте. Кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему, так как в них содержатся много полезных бактерий.

Долголетию также способствует употребление в пищу грецких орехов, которые, как рассказала Малышева, богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.