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Названы способы снизить риск инсульта

Названы способы снизить риск инсульта Чтобы снизить риск инсульта, нужно соблюдать пять универсальных правил
Здоровье
2 марта 2021 г. 03:12
Названы способы снизить риск инсульта

Чтобы снизить риск инсульта, нужно соблюдать пять универсальных правил.

Как передает Report, об этом пишет издание Express со ссылкой на экспертов из Гарвардской медицинской школы.

Профилактику инсульта необходимо начать немедленно, отмечают специалисты. Для этого, в первую очередь, необходимо снизить употребление соли. Следует меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы.

Во-вторых, врачи рекомендуют регулярно заниматься спортом, чтобы снизить риск ожирения, которое связано с высоким артериальным давлением.

Необходимо обратить пристальное внимание на свой рацион – рекомендуется употребление жирной рыбы, рапсового, кукурузного, подсолнечного масел, авокадо и миндаля.

В-четвертых, врачи советуют увеличить потребление овощей и фруктов.

Кроме того, крайне важно бросить курить. Пагубная привычка может повысить артериальное давление, увеличить риск инсульта и нанести серьезный вред всему организму, отмечают медики.

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