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Названы симптомы "продолжительного" COVID-19

Названы симптомы "продолжительного" COVID-19 Ученые из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения COVID-19.
Здоровье
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28 октября 2020 г. 18:57

Ученые из Королевского колледжа Лондона выявили основные признаки, которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения COVID-19.

Как передает Report, препринт исследования опубликован на портале medrxiv.

Как отмечается в статье, некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или месяцами. По их словам, подобные случаи трудно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.

Ученые обследовали более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в приложение. У 558 человек признаки COVID-19 наблюдались на протяжении четырех недель - это порог, которые ученые отмечают как случай "продолжительного COVID-19". При этом у 189 человек симптомы не уходили и в течение восьми недель, а еще 95 человек сообщили, что даже спустя три месяца полностью не выздоровели.

Исследование показало, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Кроме того, ученые перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.

Как заявила старший автор исследования Клэр Стивенс, важно использовать знания, полученные во время первой волны коронавируса, а проведенное исследование, по ее мнению, поможет в проработке стратегий профилактики или лечения "продолжительного коронавирусного заболевания".

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