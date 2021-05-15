Названы серьезные болезни, на которые указывает кровь из носа

Кровотечение из носа может быть вызвано обычным механическим повреждением его полости, однако существуют и более серьезные причины этого явления

Кровотечение из носа может быть вызвано обычным механическим повреждением его полости, однако существуют и более серьезные причины этого явления.

Как передает Report, об этом "Пятому каналу" рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

По словам специалиста, выделяют несколько причин носовых кровотечений: местные и системные. К первым относят любые воспалительные явления полости носа, такие как синусит или аллергический ринит.

"Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа", - пояснила Колесникова.

При этом к системным причинам носовых кровотечений медики относят повышение температуры тела из-за болезней, при перегреве или солнечном ударе. По словам врача, достаточно часто, особенно у взрослых людей, причиной такого явления становятся различные сердечно-сосудистые заболевания, к примеру, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки развития сердца.

"Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания. Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации - викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также опухоли надпочечников - феохромоцитома", - добавила она.