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Названы серьезные болезни, на которые указывает кровь из носа

Названы серьезные болезни, на которые указывает кровь из носа Кровотечение из носа может быть вызвано обычным механическим повреждением его полости, однако существуют и более серьезные причины этого явления
Здоровье
15 мая 2021 г. 15:28
Названы серьезные болезни, на которые указывает кровь из носа

Кровотечение из носа может быть вызвано обычным механическим повреждением его полости, однако существуют и более серьезные причины этого явления.

Как передает Report, об этом "Пятому каналу" рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

По словам специалиста, выделяют несколько причин носовых кровотечений: местные и системные. К первым относят любые воспалительные явления полости носа, такие как синусит или аллергический ринит.

"Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа", - пояснила Колесникова.

При этом к системным причинам носовых кровотечений медики относят повышение температуры тела из-за болезней, при перегреве или солнечном ударе. По словам врача, достаточно часто, особенно у взрослых людей, причиной такого явления становятся различные сердечно-сосудистые заболевания, к примеру, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки развития сердца.

"Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания. Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации - викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также опухоли надпочечников - феохромоцитома", - добавила она.

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