​Названы самые здоровые столицы Европы

Столица Дании – Копенгаген – названа самой здоровой европейской столицей.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании сайта Treated.com

Второе место заняла столица Австрии Вена, третье – швейцарский Берн. Далее следуют финский Хельсинки, немецкий Берлин, шведский Стокгольм, литовский Вильнюс, нидерландский Амстердам, черногорская Подгорица и словенская Любляна.

Отметим, что Баку занял в списке 46-е место.

Исследование проводилось на основании ряда параметров, в частности, ВВП, выделяемое на здравоохранение, ожидаемая продолжительность и качество жизни, качество воздуха и воды, качество зеленых насаждений, доступность фитнес-клубов и количество людей, ходящих пешком либо пользующихся велосипедом.