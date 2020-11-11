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Названы самые опасные места во время пандемии

Названы самые опасные места во время пандемии Профессор МГУ рассказал , где наиболее высок риск заразиться коронавирусом
Здоровье
11 ноября 2020 г. 20:52
Названы самые опасные места во время пандемии

Специалист из МГУ назвал в числе самых опасных мест для заражения во время пандемии общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"В местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом. В закрытых помещениях, особенно если там неправильная система кондиционирования действует, опасность выше", - заявил профессор МГУ.

Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

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