Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением СПИДа

Чаще всего новые факты заражения СПИД встречаются в Ширванском, Гаджигабульском, Сумгайытском, Астаринском, Лянкаранском, Масаллинском, Евлахском районах Азербайджана.

Чаще всего новые факты заражения СПИД встречаются в Ширванском, Гаджигабульском, Сумгайытском, Астаринском, Лянкаранском, Масаллинском, Евлахском районах Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра по борьбе со СПИД Минздрава Фамиль Мамедов.

Он отметил, что показатели инфицирования СПИД в Баку составляет 7,9% на каждые 10 тысяч человек: "Это достаточно высокий показатель. Источник заражения оценивается территориально. В регионах у имеются лаборатории по выявлению заболевания. Люди с подозрением на заболевание осматриваются и проходят лечение".