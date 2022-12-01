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Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением СПИДа

Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением СПИДа Чаще всего новые факты заражения СПИД встречаются в Ширванском, Гаджигабульском, Сумгайытском, Астаринском, Лянкаранском, Масаллинском, Евлахском районах Азербайджана.
Здоровье
1 декабря 2022 г. 11:46
Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением СПИДа

Чаще всего новые факты заражения СПИД встречаются в Ширванском, Гаджигабульском, Сумгайытском, Астаринском, Лянкаранском, Масаллинском, Евлахском районах Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра по борьбе со СПИД Минздрава Фамиль Мамедов.

Он отметил, что показатели инфицирования СПИД в Баку составляет 7,9% на каждые 10 тысяч человек: "Это достаточно высокий показатель. Источник заражения оценивается территориально. В регионах у имеются лаборатории по выявлению заболевания. Люди с подозрением на заболевание осматриваются и проходят лечение".

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