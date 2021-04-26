Названы признаки истощения организма

Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости.
Как передает Report, об этом пишет
Изменения в настроении - один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.
Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.