Названы признаки истощения организма

Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости

Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссу Ленхерр.

Изменения в настроении - один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.

Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.