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Названы причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Названы причины внезапной смерти из-за остановки сердца Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в беседе с "Пятым каналом" высказался о возможных причинах внезапной смерти из-за проблем с сердцем.
Здоровье
18 января 2021 г. 05:44
Названы причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в беседе с "Пятым каналом" высказался о возможных причинах внезапной смерти из-за проблем с сердцем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, речь идет о состоянии, которое, как правило, обусловлено желудочковой аритмией или фибрилляцией желудочков.

Специалист подчеркнул, что умерший недавно, предположительно, от остановки сердца 44-летний актер Дмитрий Гусев был в группе риска.

"Это не такой молодой возраст. Судя по практике и ведению медицинского блога, могу сказать, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели резко. Сейчас встретить человека 35 лет с перенесенным инфарктом не трудно", — пояснил Гаглошвили.

Врач отметил, что с каждым годом риск развития аритмии растет, особенно при наличии приобретенных или наследственных осложнений.

"Например, гипертония, ожирение, развитие атеросклероза, перенесенный инфаркт миокарда. Эти заболевания могут перебивать электрическую активность сердца. Надо обязательно знать свою родословную — близких и кровных родственников. Не было ли среди них сердечных заболеваний и смертей до 50 лет, ранних инфарктов или инсультов", — рассказал кардиолог.

Гаглошвили добавил, что скорую остановку сердца не всегда предваряют боли в сердце — у человека может упасть давление и он потеряет сознание. В итоге у врачей остается немного времени, чтобы спасти пациента.

Медик рекомендует, что, начиная с 30 лет, стоит задуматься об обследовании сердца. В первую очередь это касается тех, кто страдает ожирением или скачками давления. Также он рекомендует избегать синдрома хронической усталости, потенциально ведущего к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Версия на азербайджанском языке Qəfil ölümün səbəbləri

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