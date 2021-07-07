Названы напитки, которые лучше не пить в жару

Какие напитки лучше всего утолят жажду в жару, а от каких, наоборот, захочется пить еще больше.

Какие напитки лучше всего утолят жажду в жару, а от каких, наоборот, захочется пить еще больше.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Самый лучший напиток, который обеспечит организм необходимым количеством жидкости – это, несомненно, обыкновенная вода, сказал диетолог. Он посоветовал, как можно придать ей особый вкус: для этого достаточно добавить в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт.

Напитки для утоления жажды нужно выбирать несладкие, подчеркнул Андрей Бобровский. Даже квас - традиционный русский напиток, который принято пить в жару, нужно выбирать с низким содержанием сахара.

"Он, может, не особо вкусный, но он безвреден для фигуры. А у сладкого кваса калорийность слишком высока, чтобы утолять им жажду регулярно", - предупредил диетолог.

А вот от популярных сладких газированных напитков лучше вообще в жару отказаться, так как они, в большинстве своем, очень калорийные. Кроме того, контролировать количество выпитой газировки довольно сложно, и ее часто потребляют намного больше, чем планировалось, отметил он.

"Хотя, по последним данным, низкокалорийные газированные напитки от известных производителей не очень сильно влияют на появление избыточного веса. Но парадокс в том, что подслащенные газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь. Вскоре вам захочется чего-то еще", - сказал Андрей Бобровский.

Он добавил, что все это касается и пакетированных соков. Между ними и газированными напитками "нет никакой разницы: польза минимальная, а вред, к сожалению, одинаковый", подчеркнул врач-диетолог.