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Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса

Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса Отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей
Здоровье
24 ноября 2020 г. 11:19
Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса

Ученые выяснили, что отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Специалисты Оксфордского университета провели исследование с участием более 54 тысяч добровольцев, среди которых были вегетарианцы, веганы, а также употреблявшие мясо или рыбу. Всего участники сообщили о 3 941 переломе, после чего ученые проанализировали связь таких травм с диетой.

Выяснилось, что у первых двух групп отмечается сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивает хрупкость костей. При этом у вегетарианцев и людей, предпочитавших рыбу, а не мясо, зафиксировали высокий риск переломов бедра по сравнению с мясоедами.

Среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов — число травм возросло на 20 случаев на тысячу человек в течение 20 лет. При этом риск переломов костей бедра увеличился в два раза.

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Версия на английском языке Meat-free diets linked with higher risk of breaking bones, study says

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