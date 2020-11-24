Ученые назвали неожиданное негативное последствие отказа от мяса

Отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей

Ученые выяснили, что отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Специалисты Оксфордского университета провели исследование с участием более 54 тысяч добровольцев, среди которых были вегетарианцы, веганы, а также употреблявшие мясо или рыбу. Всего участники сообщили о 3 941 переломе, после чего ученые проанализировали связь таких травм с диетой.

Выяснилось, что у первых двух групп отмечается сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивает хрупкость костей. При этом у вегетарианцев и людей, предпочитавших рыбу, а не мясо, зафиксировали высокий риск переломов бедра по сравнению с мясоедами.

Среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов — число травм возросло на 20 случаев на тысячу человек в течение 20 лет. При этом риск переломов костей бедра увеличился в два раза.