Названа основная цель повышения зарплаты врачей в Азербайджане

"В Азербайджане принимаются продолжительные меры для дальнейшего повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению, и улучшения социального благосостояния медицинских работников".

"В Азербайджане принимаются продолжительные меры для дальнейшего повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению, и улучшения социального благосостояния медицинских работников".

Об этом Report заявил член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли.

Депутат отметил, что одним из примеров этого является разработка проекта по внесению изменений в "Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями": "Изменения предусматривают, что ежемесячная заработная плата врачей, работающих по 31 специальности, будет доведена до 1000 манатов после всех обязательных удержаний".

По его словам, основной целью является улучшение социального благосостояния медицинских работников и обеспечение доступа граждан к медицинским услугам: "Повышение охватит около 8 тысяч врачей, работающих по 31 специальности. У врачей, работающих по 17 специальностям, зарплаты вырастут до двух раз. В зарплатах врачей, работающих по 14 специальностям, повышение составит 20-90%. Полагаю, что роль стимулирующих факторов в повышении качества медицинских услуг велика. Сегодня деятельность и загруженность врачей достаточно высока. После введения обязательного медицинского страхования в нашей стране наблюдается рост количества обращений в медицинские учреждения. Этот рост привел к увеличению трудовой нагрузки врачей. Считаю, что повышение заработной платы медработников и расширение материально-технической базы также приведут к поэтапному повышению качества медицинских услуг".