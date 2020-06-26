Названа группа крови, носители которой тяжело переносят коронавирус

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев внес ясность в вопрос, связанный с ролью группы крови людей в заражении вирусом COVID-19 и протеканием заболевания.

Он сообщил Report, что согласно результатам научных исследований, проводимых в китайском Ухане с марта, среди болеющих преобладают носители второй группы крови: "Кроме того, последние научные исследования в Европе показали, что вторая группа крови – фактор риска для тяжелого клинического течения болезни COVID-19. Этот результат ученые получили после обследования 4000 больных в Италии и Испании. По результатам исследования, больные со второй группой крови входят в своеобразную группу риска, и они при заражении этим вирусом относительно тяжелее переносят эту болезнь, чем другие группы крови".

Н.Абдуллаев отметил, что носители первой группы крови по сравнению с другими меньше всего подвержены риску: "Однако нужно учитывать, что есть еще несколько важных факторов, приводящих к тяжелому течению болезни, и самые главные из них - возраст больного и имеющиеся серьёзные болезни".