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Названа главная опасность головной боли

Названа главная опасность головной боли Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга
Здоровье
20 мая 2021 г. 04:36
Названа главная опасность головной боли

Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга.

Как передает Report, об этом пишет издание Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.

Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.

Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением.

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