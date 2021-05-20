Названа главная опасность головной боли

Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга

Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга.

Как передает Report, об этом пишет издание Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.

Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.

Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением.