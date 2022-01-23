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Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19

Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19 На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.
Здоровье
23 января 2022 г. 05:41
Назван симптом, позволяющий выявить омикрон до теста на COVID-19

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Как передает Report, об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

По словам специалиста, это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус.

"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.

Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.

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