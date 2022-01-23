Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.
Как передает Report, об этом сообщает
По словам специалиста, это наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирус.
"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.
Арвади призвала пациентов, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.