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Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19 Белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.
Здоровье
24 ноября 2020 г. 14:59
Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева.
Она отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.
Жировые компоненты желтка, в свою очередь, входят в состав альвеол легких.

Кроме того, витамин А, содержащийся в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е является антиоксидантом, добавила Королева.

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