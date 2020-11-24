Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.

Куриные яйца улучшают здоровье легких и способны облегчить течение COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, что помогает бороться с инфекцией.

Жировые компоненты желтка, в свою очередь, входят в состав альвеол легких.

Кроме того, витамин А, содержащийся в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е является антиоксидантом, добавила Королева.