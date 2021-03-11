Назван продукт, снижающий риск развития рака

Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам диетологов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой - флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира.

Кроме того, в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и рака.

В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Врачи рекомендуют употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.