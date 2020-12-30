Назван неожиданный симптом рака легких

Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут свидетельствовать о раке легких.
Как передает Report, об этом сообщает
В организации отметили, что подобные проявления, особенно в подмышках или на шее, могут сигнализировать о том, что болезнь затронула лимфатические узлы.
При этом в Cancer Research UK указали, что также лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний.
"Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов", - предупредили в организации.
Как отмечает Express, в число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах.