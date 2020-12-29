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Назван неочевидный ранний симптом болезней сердца

Назван неочевидный ранний симптом болезней сердца Зарубежные эксперты выяснили, что запор может являться признаком наличия у человека болезней, связанных сердцем и некоторыми другими недугами
Здоровье
29 декабря 2020 г. 08:03
Назван неочевидный ранний симптом болезней сердца

Зарубежные эксперты выяснили, что запор может являться признаком наличия у человека болезней, связанных сердцем и некоторыми другими недугами.

Как передает Report со ссылкой на издание Express со ссылкой на ученых из Гарвардской медицинской школы, проблема с опорожнением кишечника может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, перенапряжение во время данного процесса приводит к повышению кровяного давление, что повышает риск возникновения ишемической болезни сердца.

В своем исследование ученые установили, что повышение артериального давления, вызванное напряжением при запоре, может дать толчок к появлению таких патологий, как аритмия, острая коронарная болезнь, расслоение аорты и застойная сердечная недостаточность.

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