Назван неочевидный ранний симптом болезней сердца

Зарубежные эксперты выяснили, что запор может являться признаком наличия у человека болезней, связанных сердцем и некоторыми другими недугами

Зарубежные эксперты выяснили, что запор может являться признаком наличия у человека болезней, связанных сердцем и некоторыми другими недугами.

Как передает Report со ссылкой на издание Express со ссылкой на ученых из Гарвардской медицинской школы, проблема с опорожнением кишечника может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, перенапряжение во время данного процесса приводит к повышению кровяного давление, что повышает риск возникновения ишемической болезни сердца.

В своем исследование ученые установили, что повышение артериального давления, вызванное напряжением при запоре, может дать толчок к появлению таких патологий, как аритмия, острая коронарная болезнь, расслоение аорты и застойная сердечная недостаточность.