Назначен начальник Аппарата Агентства продовольственной безопасности

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Произведено новое назначение в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, приказом председателя Агентства Гошгара Тахмазли на должность начальника Аппарата назначена Закия Мустафаева.

Закия Мустафаева родилась в 1968 году в Баку. Окончив с отличием факультет педиатрии Азербайджанского медицинского университета, Закия Мустафаева поступила в магистратуру Университета "Хазар". Ныне она является магистрантом Школы гигиены и тропической медицины Лондонского университета.

Ее трудовая деятельность началась в 1996 году. В 1996-2009 гг. она работала в государственных и частных клиниках, в том числе на административных должностях в международных организациях. С 2010 по 2018 год занимала должность начальника Аппарата минздрава Азербайджана.

Отметим, что за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения 13 июня 2016 года З.Мустафаева была удостоена медали "Терегги".