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    Найден способ состарить раковые опухоли

    Ученые из Университета Джона Хопкинса нашли способ бороться с раковыми опухолями, подавляя активность фермента теломеразы

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Ученые из Университета Джона Хопкинса нашли способ бороться с раковыми опухолями, подавляя активность фермента теломеразы, который препятствует старению злокачественных клеток. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании этого университета. 

    Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, защищающие гены от повреждения.

    В ходе первой фазы эксперимента исследователи провели поиск генов, которые участвуют в регуляции теломеразы. 

    Во второй части экспериментов выявленные гены были помещены в фибробласты мышей. Определив, какая ДНК в данном случае вызывала удлинение теломер, исследователи подобрали соответствующие ингибиторы. 

    По словам биологов, в настоящее время эти соединения испытываются в лечении рака костного мозга, включая лимфому и множественную миелому.

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