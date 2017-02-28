Найден способ состарить раковые опухоли

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Ученые из Университета Джона Хопкинса нашли способ бороться с раковыми опухолями, подавляя активность фермента теломеразы, который препятствует старению злокачественных клеток.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании этого университета.

Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, защищающие гены от повреждения.

В ходе первой фазы эксперимента исследователи провели поиск генов, которые участвуют в регуляции теломеразы.

Во второй части экспериментов выявленные гены были помещены в фибробласты мышей. Определив, какая ДНК в данном случае вызывала удлинение теломер, исследователи подобрали соответствующие ингибиторы.

По словам биологов, в настоящее время эти соединения испытываются в лечении рака костного мозга, включая лимфому и множественную миелому.