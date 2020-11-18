О нас
Report Georgia
Аудио новости

Найден способ профилактики коронавируса

Найден способ профилактики коронавируса Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию.
Здоровье
18 ноября 2020 г. 03:37
Найден способ профилактики коронавируса

Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на газету Express, к таким выводам пришли ученые из Университета Кардиффа.

Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.

Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.

Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Koronavirusun qarşısını almaq üsulu tapıldı

Новости партнеров

Самое важное

Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi