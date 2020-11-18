Найден способ профилактики коронавируса

Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию.
Как передает Report со ссылкой на газету
Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.
Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.
Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.