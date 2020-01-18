 Наверх

Национальный центр офтальмологии опроверг информацию об избиении пациента

Национальный центр офтальмологии опроверг информацию об избиении пацие

Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой опроверг распространенную в социальных сетях информацию об избиении и оскорблении врачом пациента.

Как сообщает Report, центр опубликовал заявление, в котором говорится: 

"Этот пациент перенес инсульт три месяца назад. По этой причине его оперировали не под общим наркозом, а под местной анестезией. По словам оперировавшего врача Эмиля Гусейнова, поскольку пациент не держал голову в стабильном положении во время операции, его пришлось держать за челюсть, чтобы продолжить операцию. Какое-либо движение во время установки линзы могло привести к нежелательным последствиям. Пациент ушел из больницы, довольный исходом операции. Видимо, позже кто-то его подговорил на такой поступок. 

Как врач мог ударить пациента? Да еще и использовать нецензурную брань, это вообще кажется неправдоподобным. 

Хотим отметить, что этот врач с 2005 года по настоящее время провел три тысячи бесплатных операций. Он считается одним из лучших врачей центра".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!