Началось применение привезенной в Азербайджан новой вакцины

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Началось применение привезенной в Азербайджан инактивированной полиомиелитной вакцины.

Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства Афаг Алиева.

Она отметила, что согласно подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказу о включении полиомиелитной инактивированной вакцины в календарь профилактических вакцин, с 15 февраля на территории страны началось применение новой вакцины.

По ее словам, вакцины распределены по всем пунктам, они будут применяться в один день с пневмококковой вакциной, только 1 раз детям, которым исполнилось 6 месяцев.

Напомним, что произведенная в Голландии вакцина упакована во флаконах по 5 доз. Вакцину изготовила компания Bilthoven Biologicals.