На строительство Нафталанской городской центральной больницы выделено 6,166 млн манатов

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 1 марта распоряжение "О дополнительных мерах по строительству Нафталанской городской центральной больницы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства Нафталанской городской центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республике на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 6,166 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.