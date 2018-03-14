На строительство Губинской районной центральной больницы выделено 7,55 млн манатов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Губинской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства Губинской районной центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 7,55 млн манатов.