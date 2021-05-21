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На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки

На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки Разбирательство продолжается
Здоровье
21 мая 2021 г. 11:31
На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и защиту прав потребителей на территории страны.

Как сообщили Report в АПБА, на этот раз сотрудники Агентства провели проверку на складе колбасных изделий в Шамахе.

В ходе проверки было выявлено, что на складе, санитарно-гигиенические условия которого не соответствуют нормам, содержится просроченная продукция, зараженная плесенью и грибками, без указания даты и срока годности.

Разбирательство продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kolbasa məhsullarının saxlandığı anbarda nöqsanlar aşkarlanıb

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