На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки

Разбирательство продолжается

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и защиту прав потребителей на территории страны.

Как сообщили Report в АПБА, на этот раз сотрудники Агентства провели проверку на складе колбасных изделий в Шамахе.

В ходе проверки было выявлено, что на складе, санитарно-гигиенические условия которого не соответствуют нормам, содержится просроченная продукция, зараженная плесенью и грибками, без указания даты и срока годности.

Разбирательство продолжается.