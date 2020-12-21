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На санитарно-эпидемиологические мероприятия в Азербайджане выделят свыше 40 млн манатов

На санитарно-эпидемиологические мероприятия в Азербайджане выделят свыше 40 млн манатов В Государственном бюджете на 2021 год Минздраву предусматриваются средства в размере 42,5 млн. манатов
Здоровье
21 декабря 2020 г. 13:01
На санитарно-эпидемиологические мероприятия в Азербайджане выделят свыше 40 млн манатов

В целях охраны здоровья населения в условиях пандемии, обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой, усиления материально-технического состояния городских и районных центров гигиены и эпидемиологии для проведения мониторинга инфицированных и контактирующих с ними лиц на санитарно-эпидемиологические мероприятия в Государственном бюджете на 2021 год Минздраву предусматриваются средства в размере 42,5 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета на 2021 год.

Это на 0,4 млн. манатов или на 0,8 процента больше, чем в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке Sanitar-epidemioloji tədbirlər üçün 42,5 milyon manat ayrılacaq

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