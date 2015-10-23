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    МВД: Проводится расследование в связи с фактом отравления водой в Гарачухуре

    Министерство внутренних дел сделало официальное заявление

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел сделало официальное заявление в связи с фактом отравления водой, произошедшим в Гарачухуре 22 октября. 

    Как сообщает Report, на официальном сайте МВД сообщается, что 28 человек (4 мужчины, 5 женщин и 19 детей), проживающие в общежитии в поселке Гарачухур, отравились питьевой водой: "Они госпитализированы в 5-ю инфекционную больницу. 8 из них после оказания первой медицинской помощи выписаны домой". 

    Согласно информации, по факту ведется расследование.

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