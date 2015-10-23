МВД: Проводится расследование в связи с фактом отравления водой в Гарачухуре

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел сделало официальное заявление в связи с фактом отравления водой, произошедшим в Гарачухуре 22 октября.

Как сообщает Report, на официальном сайте МВД сообщается, что 28 человек (4 мужчины, 5 женщин и 19 детей), проживающие в общежитии в поселке Гарачухур, отравились питьевой водой: "Они госпитализированы в 5-ю инфекционную больницу. 8 из них после оказания первой медицинской помощи выписаны домой".

Согласно информации, по факту ведется расследование.