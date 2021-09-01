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МВД: Для посещения маркетов паспорт COVID-19 не требуется

МВД: Для посещения маркетов паспорт COVID-19 не требуется “Пока для посещения маркетов не требуется паспорт COVID-19".
Здоровье
1 сентября 2021 г. 16:27
МВД: Для посещения маркетов паспорт COVID-19 не требуется
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“Пока для посещения маркетов не требуется паспорт COVID-19".

Как передает Report, об этом журналистам заявил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Нурлан Алиев.

Он сказал, что граждане могут посещать супермаркеты без наличия паспорта COVID-19:

"Однако в этих объектах необходимо измерять температуру тела граждан, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маски. В целом, во всех местах, где имеется риск заражения коронавирусом, граждане должны правильно пользоваться медицинскими масками. Маска должна полностью прикрывать нос и рот", - добавил он.

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Версия на английском языке ВидеоInterior Ministry: COVID-19 passport not required in stores
Версия на азербайджанском языке ВидеоDİN: "Marketlərdə COVID-19 pasportu tələb edilmir"

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