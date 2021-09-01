МВД: Для посещения маркетов паспорт COVID-19 не требуется

“Пока для посещения маркетов не требуется паспорт COVID-19".
Как передает Report, об этом журналистам заявил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Нурлан Алиев.
Он сказал, что граждане могут посещать супермаркеты без наличия паспорта COVID-19:
"Однако в этих объектах необходимо измерять температуру тела граждан, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маски. В целом, во всех местах, где имеется риск заражения коронавирусом, граждане должны правильно пользоваться медицинскими масками. Маска должна полностью прикрывать нос и рот", - добавил он.