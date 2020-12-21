О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению

Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению Эксперты заявляют, что мутации не влияют на эффективность вакцин
Здоровье
21 декабря 2020 г. 13:05
Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению
0 : 00
0 : 00

Мутации коронавируса нового типа в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в опубликованном в газете La Stampa глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, возглавляющий международную группу ученых, анализирующих мутации коронавируса.

По их данным, только в Италии зарегистрированы 13 мутаций коронавируса. Они могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. "Если в зависимости от штамма меняется степень заразности, то до сих пор мы не видели различий в его поведении внутри организма или других способов передачи. Любые мутации продиктованы иммунной системой. Иными словами вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше вирус мутирует и приспосабливается, чем больше теряет свою силу и в итоге исчезает. Нужно только время, и мы не знаем, сколько", - сказал специалист.

По его словам, мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Alim: “Mutasiya koronavirusun zəifləməsinə gətirib çıxarır”
Версия на английском языке Scientist: Mutations of coronavirus weaken it in the long run

Новости партнеров

Самое важное

Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi