Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению

Эксперты заявляют, что мутации не влияют на эффективность вакцин

Мутации коронавируса нового типа в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в опубликованном в газете La Stampa глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, возглавляющий международную группу ученых, анализирующих мутации коронавируса.

По их данным, только в Италии зарегистрированы 13 мутаций коронавируса. Они могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. "Если в зависимости от штамма меняется степень заразности, то до сих пор мы не видели различий в его поведении внутри организма или других способов передачи. Любые мутации продиктованы иммунной системой. Иными словами вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше вирус мутирует и приспосабливается, чем больше теряет свою силу и в итоге исчезает. Нужно только время, и мы не знаем, сколько", - сказал специалист.

По его словам, мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.