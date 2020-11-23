Может ли снежная погода предотвратить распространение коронавируса?

Заражение коронавирусной инфекцией во всем мире и в Азербайджане стремительно растет. Но люди, приводя различные доводы, считают, что могут легко защититься от вируса. Есть даже те, кто надеется, что снег и морозный воздух как-то повлияют на распространен

Заражение коронавирусной инфекцией во всем мире и в Азербайджане стремительно растет. Но люди, приводя различные доводы, считают, что могут легко защититься от вируса. Есть даже те, кто надеется, что снег и морозный воздух как-то повлияют на распространение инфекционных заболеваний. Что же об этом думают специалисты?

Врач-инфекционист Губинской центральной районной больницы Шабнам Шукюрова в интервью верхнеширванскому бюро Report сказала, что снежные и морозные погодные условия не должны успокаивать людей: "Естественно, сезонные снежные и морозные погодные условия не препятствуют появлению вирусов, как думают люди. Напротив, резкое изменение погодных условий приводит к распространению острых респираторных заболеваний, негативно влияя на здоровье людей, приводит к ослаблению иммунной системы. Особенно, должны защищаться люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания. Люди с ослабленной иммунной системой могут защитить себя от коронавирусной инфекции, соблюдая правила нормального питания и гигиены. В частности, необходимо принимать продукты, богатые витамином С".

Специалист сказала, что предстоящие зимние месяцы - особенно холодные: «Сейчас речь пойдет об острых респираторных заболеваниях и коронавирусе. Необходимо будет проводить дифференциацию (различие) этих заболеваний. Граждане обязательно должны обращаться к врачу, когда чувствуют себя плохо. После получения неправильного лечения в домашних условиях большинство пациентов обращаются в больницу в тяжелом состоянии".