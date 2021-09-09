Moderna разрабатывает вакцину против COVID-19 и гриппа

Американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой вакцины, которая будет одновременно защищать от COVID-19 и сезонного гриппа.

Американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой вакцины, которая будет одновременно защищать от COVID-19 и сезонного гриппа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал главный исполнительный директор по разработкам и исследованиям компании Стефан Бансель.

По его словам, главным приоритетом компании в настоящее время является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Разрабатываемый препарат будут постоянно обновлять в соответствии с имеющимися штаммами. Ожидается, что вакцина от Moderna будет однокомпонентной.